மருத்துவ படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்படாதது ஏன்?... சுகாதார துறை செயலாளர் விளக்கம்

மருத்துவ படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்படாதது ஏன் என்பது குறித்து சுகாதார துறை செயலாளர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Health secretary says that TN govt's ordinance is under consideration of President. Based on centre's decision about Neet, medical applications issuing will be decided.