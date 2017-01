ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக மெடிக்கல் ஷாப்கள் இன்று மூடல்!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டத்தில் மருந்தகங்களும் குதித்துள்ளன. இதனால் இன்று காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Friday, January 20, 2017, 0:38 [IST]

English summary

Medical Shops will be closed today for supporting Jallikattu. At the same time the medical shops in haopital will be opened.