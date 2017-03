பரவுகிறது மருத்துவ மாணவர்கள் போராட்டம்.. நெல்லை, கோவையிலும் போராட்டம்!

மருத்துவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு, கோவை, நெல்லை அரசு மருத்துவ கல்லூரி, மருத்துவமனை மாணவ, மாணவிகள் இன்று தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். இதனால் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

English summary

Medical students entered protest in Covai and Nellai, demanding protestion for doctors.