துணைவேந்தர்கள் நியமனம் தொடர்பாக தான் ஆளுநரை சந்தித்தேன்.. ஜெயக்குமார் விளக்கம்

மீன்வளத்துறை பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் நியமனம் குறித்து ஆளுநரை சந்தித்தாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayakumar says that meeting was held with the governor is to discuss about the vice chancellors of the universities. There was no talk about polytics he said.