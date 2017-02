தீபக் தம்பி..டின்னருக்கு காசு இருக்கா..?இல்ல அம்மா உணவகமா? தீபக்கை வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்

திடீரென நேற்று சசிகலா குடும்பத்துக்கு எதிராக பொங்கிய ஜெ.தீபக்கை நெட்டிசன்கள் ஆசை தீர கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 15:42 [IST]

Memes creators using Deepak's current status on Tamilnadu Political. Many memes are criticising J.Deepak.