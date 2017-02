இன்னும் எத்தனை டிசைன்லப்பா இருக்கீங்க.. தீபக்கை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

தமிழக அரசியல் கலம் எப்போதும் பரபரப்பாக உள்ள நிலையில் அதனை சமாளித்து புதுபுது மீம்ஸ்கள் வளைய வருகின்றன.

English summary

Jayalalitha's brothers's son Deepak became a breaking news now. He is opposing TTV.Dinakaran. Netisons creats memes on Deepak's sudden change