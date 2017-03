நீலம் டாய்லெட்டுக்கு... சிவப்பு பாத்ரூம் கழுவ #SaveTamirabarani

பெப்சி, கோக் நிறுவனங்கள் தாமிரபரணியில் தண்ணீர் எடுக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை அனுமதி அளித்துள்ளதை வைத்து மீம்ஸ்கள் உலா வருகின்றன.

English summary

Memes creators and people are overworking on the Madurai HC bench order on the permission to take Tamirabarani water.