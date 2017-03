நல்ல ஆழமான பகுதியா பாத்து குதிங்க.. இல்லனா கால் உடஞ்சிரும்- சமகவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்

ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் சமத்துவ மக்கள் கட்சி போட்டியிடுவதாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து அக்கட்சியை மக்கள் மரண கலாய் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

So many memes are roaming on internet about SMK Party.