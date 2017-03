பெப்சி, கோக்கு பதில் தாமிரபரணி தண்ணீரில் சர்க்கரை கலந்து குடிக்கலாம்!

தாமிரபரணியில் தண்ணீர் எடுக்க பெப்சி, கோக் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டதற்கு மீம்ஸ் வாயிலாக நெட்டிசன்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்

English summary

High court bench of madurai gave permission for pepsi and coke to take water in thamirabharani river. To oppose this netisons creats memes on internet.