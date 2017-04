ஆர்கே நகரில் டிடிவி தினகரனுக்கு ஆண்கள் கூட ஆரத்தி எடுக்கும் அலப்பறை!

ஆர்கே நகரில் போட்டியிடும் அதிமுக அம்மா அணி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரனுக்கு ஆரத்தி எடுக்க ஆண்களும் பள்ளி சிறுமிகளும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In RK nagar even men adn school going girls also showing tremendous interest for araththi. Because TTV Dinakaran team paying high amount for this araththi.