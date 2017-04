டாஸ்மாக் கடையை மூடுங்க.. கட்டடத்தின் மேல் ஏறி 2 பேர் தற்கொலை மிரட்டல்.. சீர்காழியில் பரபரப்பு

புதிதாக திறக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் கடையை மூடக் கோரி கட்டிடத்தின் மேலேறி இருவர் தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்தால் சீர்காழியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Two men have stood top of the building demanding Tasmac shop close in Sirkazhi.