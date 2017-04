விவசாயிகளுக்காகப் போராடிய மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள்!- வீடியோ

டெல்லியில் போராடி வரும் விவசாயிகளுக்காக பல்வேறு அமைப்புகள், இயக்கங்கள் போராடி வருகின்றன. இந்நிலையில் சேலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளும் விவசாயிகளுக்காகப் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

In Salem, a NGO conducted a protest with mentally challenged children in order to support farmers who protesting in Delhi.