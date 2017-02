அரசியல் சாக்கடையை மாற்றும் அடைமழையாக மாறுவோம்.. பொன்ராஜ் அறைகூவல்

தமிழகத்தில் ஓடும் அரசியல் சாக்கடையை மாற்றும் அடைமழையாக அனைவரும மாற வேண்டும் என்று பொன்ராஜ் அறைகூவல் விடுத்துள்ளார்.

English summary

Mentor and Advisor at Abdul Kalam Vision India Party V Ponraj has slammed the ADMK MLAs and asked the state to rise against the injustice done in the Assembly.