விவசாயிகளின் போராட்டத்தை முன்வைத்து வாட்ஸ் அப்பில் உலா வரும் "படித்ததில் வலித்தது"

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளின் வேதனையை வெளிக்காட்டும் விதமாக வாட்ஸ் அப்பில் உலா வரும் "படித்ததில் வலித்தது".

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Whatsapp message going viral urges modi to concentrate on farmers issue