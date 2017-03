தென்தமிழகத்தில் ஜில் மழை... வட தமிழகத்தில் சுள் வெயில்- வானிலை மையம்

தென் தமிழகத்தின் சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது. வட தமிழகத்தில் வறண்டவானிலையே நிலவும் என்று கணித்துள்ளது.

English summary

South Tamil Nadu receiving rains Thursday. The Met department has said a depression in the Bay of Bengal was expected bringing heavy rains in South coastal areas of the TamilNadu.