இன்னும் 2 நாளுக்கு மழை இருக்கு.. சூறைக் காற்றுடன் இருக்குமாம்.. வானிலை மையம் குளு குளு அறிவிப்பு

இன்னும் 2 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சில இடங்களில் சூறைக் காற்றுடன் மழை பெய்யும் என்றும் மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Chennai Metrological Department has announced rain for next 2 days in Tamil Nadu.