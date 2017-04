தமிழகத்தில் நாளை அனல் காற்று வீசுமாம்.. மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம் என எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் 18 மாவட்டங்களில் நாளை அனல் காற்று காரணமாக அப்பகுதிகளில் பொதுமக்கள் யாரும் வெயிலில் வெளியே வர வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Meteorological department has warned tomorrow is going to be really very hot in 18 districts in tamilnadu.