சென்னையில் திடீர் பள்ளத்தில் சிக்கிய கார், பேருந்து- இழப்பீடு வழங்க மெட்ரோ நிர்வாகம் ஒப்புதல்!

சென்னை அண்ணா சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் கார், பேருந்து சிக்கி சேதமடைந்ததால் அதற்கு உண்டான இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க மெட்ரோ ரயில்வே நிர்வாகம் ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Metro department has consent to give compensation for damage of car and bus which were trapped in Anna salai.