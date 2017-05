சென்னையில் மெட்ரோ சுரங்க ரயில் சேவை தொடக்கம்! -வீடியோ

சென்னையில் கோயம்பேடு முதல் நேரு பூங்கா வரை மெட்ரோ சுரங்க ரயில் சேவை இன்று தொடங்கப்பட்டது.

English summary

Metro mining train has launched in Chennai today. Central minister Venkaih naidu and Chief minister Edappadi palanisamy have participated in the function.