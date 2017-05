பெறாத பிள்ளைக்கு பேர் வைக்க ஆசைப்படலாமா?- எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம்

மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை முடக்க நினைத்தவர் ஜெயலலிதா, பெறாத பிள்ளைக்கு பேர் வைக்க ஆசைப்படலாமா என்று ஸ்டாலின் கேட்டுள்ளார்.

Metro rail is DMK Chief Karunanidhi's dream project, CM Edapadi Palanisamy told lie in TamilNadu People Stalin condemned.

