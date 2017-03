மான் வேட்டை வழக்கில் ஜாமீன் வேண்டுமா? வாலிபருக்கு மேட்டுப்பாளையம் நீதிமன்றம் வழங்கிய நூதன தண்டனை

மான் வேட்டையாடிய வாலிபருக்கு நிபந்தனை ஜாமீனில் மேட்டுப்பாளையம் நீதிமன்றம் நூதன தண்டனை அளித்துள்ளது.

Metttupalayam court granted young man on conditional bail, should fill water for wildlife animals to drink for one month. The Man was accused on poaching a deer near forest region.