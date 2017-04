பாதியிலேயே நின்ற ஊட்டி மலை ரயில்... சுற்றுலா பயணிகள் அவதி! - வீடியோ

மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து குன்னூருக்குச் செல்லும் ரயில் ரிப்பேராகி பாதியிலேயே நின்றதால், அதில் பயணம் செய்த சுற்றுலா பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.

English summary

Mettupalayam - Conoor mountain rail got repair and stopped on the way. So tourist who traveled in it were in trouble