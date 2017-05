வறண்ட மேட்டூர் அணையில் விவசாயம்... நந்தி சிலையின் முழு தரிசனம் - அணையை தூர்வாருமா அரசு

மேட்டூர் அணை முற்றிலும் வறண்டு குளம் போல காட்சியளிக்கிறது. தண்ணீர் வற்றிய பகுதிகளில் விவசாயம் நடைபெறுகிறது.

English summary

Mettur dam is dry now as there is no water from Karnataka as well as no rain.