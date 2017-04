மேட்டூர் அணைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரவில்லை.. கடும் பஞ்சத்தில் காவிரி டெல்டா மக்கள்!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து முற்றுலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் கடும் குடிநீர் பஞ்சத்தில் காவிரி டெல்டா மாவட்ட மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

As Mettur dam runs dry, heavy water crises will be raised in around Cauvery delta region.