எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: ஜன.17ல் இல் பொது விடுமுறையா? அரசு விரைவில் அறிவிப்பு!

அதிமுக நிறுவனரும், முன்னாள் முதல்வருமான எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு ஜனவரி 17ஆம் தேதியன்று அரசு விடுமுறை விட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu government will announce on Tuesday as a public holiday for its offices under the Negotiable Instruments Act, as a mark of respect to late Chief Minister MGR's 100 birthday.