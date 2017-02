ஜெயலலிதாவின் அரசியல் வாரிசு நான்தான் என்று கூறியுள்ள தீபா, எம்ஜிஆர் - அம்மா தீபா பேரவை என்ற புதிய அமைப்பை தொடங்கியுள்ளார்.

English summary

Jayalalithaa's niece Deepa today launched new party MGR - Amma Deepa Peravai, I the one and only heir said Deepa.