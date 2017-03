தீபா பேரவைக்குள் கலகம்.. விலகும் தொண்டர்கள்.. ஒரேநாளில் 300 பேர் ஓபிஎஸ் அணிக்கு தாவல்!

தீபாவின் எம்ஜிஆர் அம்மா பேரவையில் ஏற்பட்ட கருத்துவேறுபாடு காரணமாக அவரது தொண்டர்கள் அந்த அமைப்பில் இருந்து விலகி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MGR Amma Deepa peravai workers joined in OPS team. after conflict in the Peravai workers going away from Deepa team.