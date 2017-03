எம்.ஜி.ஆரின் பாசம், ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கை... இதுதான் மதுசூதனன்

வடசென்னை மண்ணின் மைந்தராக திகழும் மதுசூதனன் ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் ஓபிஎஸ் அணி வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். அவரது அரசியல் பயணத்தை அறிந்து கொள்வோம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

E. Madhusudhanan was elected to the Tamil Nadu legislative assembly as an ADMK candidate from Radhakrishnan Nagar constituency in 1991 election.