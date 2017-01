ஆர்கே நகரில் ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள், எம்ஜிஆரின் பேரன்கள் மல்லுக்கட்டுகிறார்கள்?

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் மற்றும் எம்ஜிஆரின் பேரன்கள் வேட்பாளர்களாக களமிறங்க கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 22:45 [IST]

English summary

Former Chief Ministers MGR and Jayalalithaa relatives will contest in RK Nagar by election.