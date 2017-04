ஹைகோர்ட் விரட்டியடித்ததால், வேறு வழியில்லாமல் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஆஜரான கீதாலட்சுமி!

வருமான வரித்துறையினர் அனுப்பிய சம்மனிலிருந்து விலக்கு அளிக்கக் கோரிய கீதாலட்சுமியின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து அவர் இன்று வருமான வரித்துறையினரிடம் ஆஜரானார்.

English summary

MGR Medical University Vice Chancellor Geetha Lakshmi has appeared before Income Tax officials today after her writ petition cancelled by HC.