எக்கு கோட்டையில் விரிசல் விடாதா என்று எதிரிகள் காத்திருக்கின்றனர்- தொண்டர்களுக்கு சசிகலா கடிதம்

முன்பைவிட உறுதியாய், அன்பென்பதில் அடர்த்தியாய், கழகத்தையும், தமிழகத்தையும், கண்களெனக் காத்திட புரட்சித்தலைவரின் பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு விழாவில், சூளுரை ஏற்போம் என அதிமுக தொண்டர்களுக்கு பொதுச்செயலாளர்

English summary

MGR’s birth centenary, ADMK general secretary Sasikala had told party members to ensure that “enemies” did not exploit the “crisis” created by Jayalalithaa’s “sudden” demise.