எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா நடத்தி ஆதரவாளர்களை திரட்டும் ஒபிஎஸ்... திருவான்மியூரில் இடம் தேர்வு

சென்னை திருவான்மியூரில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவை நடத்த ஒபிஎஸ் அணி சார்பில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Chief Minister O.Panneerselvam team plan for MGR's birth centenary celebration at Tiruvanmiyur in Chennai.