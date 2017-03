அதிமுகவுக்கு முன்னாடி அண்ணா எம்ஜிஆர் பெயரைப் போட்டுக்கிட்டா.. புதுக் கட்சி ரெடி பாஸ்.. !

எம்ஜிஆரின் அண்ணன் எம்.ஜி. சக்கரபாணியின் மகன் புதிய கட்சியைத் தொடங்கினார். ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் தம் கட்சியின் வேட்பாளரை நிறுத்தப் போவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 10:43 [IST]

English summary

M.G.Ramchandran's brother's Son Chandran has started a new party which named Anna- MGR- Amma Dravida Munnetra Kazhagam. His party also contest in RK Nagar Byelection.