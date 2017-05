ஜானகி எம்ஜிஆரின் 21ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள்... அஞ்சலி செலுத்திய வளர்ப்பு மகள் சுதா - வீடியோ

ஜானகி எம்ஜிஆரின் 21ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளான இன்று அவர்களது வளர்ப்பு மகள் ஜானகியின் சாமாதியில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Janaki, wife of MGR passed away on 1996 May 19 at the age of 72. Today her 21st anniversary. Her adopted daughter Sudha paid homage in Ramavaram.