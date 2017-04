எம்ஜிஆர் விஜயன் கொலை வழக்கு - சுதாவின் சகோதரி பானு விடுதலை... 5 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை உறுதி!

எம்ஜிஆர் உறவினர் விஜயன் கொலை வழக்கில் பானு உள்ளிட்ட 2 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். 5 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Former chief minister M G Ramachandran's niece N Banu was released and along with five others imprisonment for life, in connection with the murder of her sister's husband Vijayan, eight years after the man was hacked to death on a bustling Turnbulls Road in Kotturpuram by a gang of paid killers.