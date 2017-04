ஓ.பி.எஸ் சொல்றதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாதுங்க... சி.வி. சண்முகம் காட்டம்

தமிழகத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு கெட்டுவிட்டதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறுவதற்கெல்லாம் தன்னால் பதில் கூற முடியாது என்று அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் காட்டமாக தெரிவித்தார்.

English summary

ADMK Merger talks are going to start soon. Minister CV Shanmugam condemns O.Panneer selvam on his Kodanad Estate Security guard murder comment.