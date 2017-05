தேரோட்ட விழாவில் பங்கேற்றபோது அமைச்சர் சிவி.சண்முகம் திடீர் மயக்கம்! பரபரப்பு!

திண்டிவனத்தில் தேரோட்ட விழாவில் பங்கேற்ற அமைச்சர் சிவி.சண்முகம் திடீரென மயங்கி விழுந்தார்.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 10:47 [IST]

English summary

Minister CV.Shanmugam who participated in the Chariot festival in Tindivanam suddenly fainted. Because of this, huge hurry-burry began there.