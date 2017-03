ஜெ. சிறைக்கு போக பி.எச். பாண்டியன்தான் காரணம்… திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பகீர் குற்றச்சாட்டு

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா சிறைக்கு செல்ல பி.எச். பாண்டியன்தான் காரணம் என்று வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Minister Dindigul C. Sreenivasan has attacked ex-speaker P.H. Pandian, who raised questions about Jayalalithaa’s death.