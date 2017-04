அரசு டாக்டருக்கு விஜயபாஸ்கர் ரூ.5 லட்சம் லஞ்சம்.. ஜெ. கைரேகை உண்மைதானா? ஸ்டாலின் பரபர கேள்வி

ஜெயலலிதா மரண மர்மம்

அதுமட்டுமல்ல, இன்றைக்கு மறைந்த முதல்வர் ஜெ., மரணத்தில் மர்மம் என்று பரவலாக பேசப்படுகிறது. மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் வீட்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ள ஆவணத்தில் 01-11-2016 அன்று, 'given to Doctor Balaji for expenses on HM's instructions" என்று எழுதியிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. எச்.எம். என்றால் ஹெல்த் மினிஸ்டர். அவர் உத்தரவுபடி டாக்டர் பாலாஜி என்பவருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.