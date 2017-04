அதிமுகவின் இரு அணிகளையும் வழிநடத்தவே அமைச்சர்கள் ஆலோசனை... அமைச்சர் ஜெயகுமார் திட்டவட்டம்!

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் ஒற்றுமையாக செயல்படுவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயகுமார் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister Jayakumar says, we are discussed to get back the twin leaves symbol which was freezed and also about ADMK's team joining.