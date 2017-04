இதென்ன புது கலாட்டா? கோஷ்டிகள் இணைப்பு குறித்து தொண்டர்களிடம் கருத்து கேட்கிறோம்- ஜெயக்குமார்

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைய வாய்ப்பில்லை என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியினர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அறிவிக்கவுள்ள நிலையில் அதிமுக இணைப்பு குறித்து தொண்டர்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம் என்று அமைச்சர் ஜெயகும

O.Panneer selvam is going to announce officially now that ADMK Merger cannot takes place. In the meanwhile, Minister Jayakumar says any member can express his/her opinion in ADMK head office.