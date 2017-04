கட்சியை வழிநடத்த குழு அமைக்கப்படும்: ஜெயக்குமார் அறிவிப்பு!

கட்சியை வழிநடத்த குழு அமைக்கப்படும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Jayakumar says a new team will be formed to guide the party. He said after the expelling of the Sasikala family from the party.