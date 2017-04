பேச்சுவார்த்தை நடத்த ரெடியா இருக்கோம்... எப்ப வேண்டுமானாலும் பேசுவோம்.. அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயாராக உள்ளோம் என அமைச்சர் ஜெயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Jayakumar says that we are ready to talk with OPS team. we will talk at any time he said.