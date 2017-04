ஆளுநருடன் ஜெயக்குமார், தம்பிதுரை திடீர் சந்திப்பு.. என்ன நடக்கப் போகிறது?

பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை அமைச்சர் ஜெயகுமார், லோக்சபா துணைத் தலைவர் தம்பிதுரை ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர்.

English summary

Minister Jayakumar, Thambidurai are discussing with Governor of TN (Incharge) Vidyasagar Rao about shuffling Cabinet ministers.