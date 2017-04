ஓ.பிஎஸ் அணியை வாங்க பேசலாம்னு கூப்பிடுறோம் ஆனா வரமாட்றாங்களே! - ஜெயகுமார் சாடல்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியினரிடையே ஒற்றுமை இல்லை என்று நிதியமைச்சர் ஜெயகுமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

EPS faction minister jayakumar told to reporters in chennai that there is no unity in ops camp memebers