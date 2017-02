ரிசார்ட்டில் ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவாக எம்.எல்.ஏக்களிடம் கையெழுத்து வாங்கினார் ஜெயக்குமார்?

கிழக்கு கடற்கரை ரிசார்ட்டுக்கு சென்ற அமைச்சர் ஜெயக்குமார், முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவாக எம்.எல்.ஏக்களிடம் கையெழுத்து வாங்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Fisheries Minsiter Jeyakumar will move to Chief Minister O Panneerselvam camp.