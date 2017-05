அமைச்சர் காமராஜ் மீதா 420 போட்டீங்க.. நன்னிலத்திலிருந்து தேனிக்கு தூக்கி அடிக்கப்பட்ட டிஎஸ்பி!

தமிழக அமைச்சர் காமராஜ் மீது மோசடி வழக்கு பதிவு செய்த நன்னிலம் டிஎஸ்பி அறிவானந்தம் தேனி மாவட்டத்துக்கு தூக்கியடிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 9:42 [IST]

English summary

Nannilam DSP Arivanandam who registered a cheating case against TamilNadu Minister Kamaraj was transferred to Theni Dist.