சொன்ன நேரத்திற்கு வராத அமைச்சர்.. காத்திருந்து நொந்து நூடூல்ஸ் ஆன நீச்சல் வீரர்கள்!

பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறிய நேரத்தில் வராததால் நீச்சல் போட்டிக்காக நீச்சல் வீரர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர். இதனால் அவர்கள் நொந்து போயினர்.

English summary

Minister Mapha Pondiayarajan arrived late evening to the swiming competition. Because of this The swimmers fed up. There was no arrangements made by the department.