ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை தமிழக அரசு அனுமதிக்காது.. அமைச்சர் எம்சி.சம்பத் உறுதி

தமிழகத்தில் ஹட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை தமிழக அரசு உறுதியாக அனுமதிக்காது என அமைச்சர் எம்சி.சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister MC.Sampath says that Tamil Nadu government will not allow Hydrocarbon project. Farmers no need to worry about hydro carbon project he said.