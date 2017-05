ஆமா ஓபிஎஸ் அரசியல்வாதிதானே... எப்ப ஜோசியரானாரு? அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் லந்து

ஒ.பன்னீர்செல்வம் அரசியல்வாதி என்றே நினைத்த நிலையில் அவர் எப்போது ஜோசியரானார் என அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Tn minister O.S.Maniyan how ops turned as astrologer and predicts the assembly elections will commence earlier